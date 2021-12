Os contratos com o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco de Brasília estão assinados, faltando apenas alguns detalhes para começar a licitar as novas obras de reestruturação das rodovias estaduais que vai modificar a malha viária sergipana e beneficiar os oito territórios sergipanos.

O projeto do Governo de Sergipe de melhorar a trafegabilidade continua no ano de 2022 com a segunda etapa do Pró-Rodovias. O governador Belivaldo Chagas autorizou a reestruturação de mais 18 trechos e uma rodovia, com o investimento de quase R$ 400 milhões nos territórios da Grande Aracaju, Leste, Agreste, Médio e Alto Sertão, Sul, Centro Sul e Baixo São Francisco.

Para quem chega em Sergipe pela Linha Verde, no Território Sul do Estado, a SE-368, entre os municípios de Santa Luzia do Itanhy e Indiaroba, a SE-100, entre Indiaroba e a divisa com o estado da Bahia serão reestruturados. Ainda no Território Sul, entre Cristinápolis e Tomar do Geru, a SE-295 passará por reforma, além da SE-285, entre Itabaianinha e Arauá.

A SE-160 terá três trechos recuperados: o que liga o município de Boquim ao povoado Colônia Treze, em Lagarto, no Centro Sul, o que fica entre Riachuelo e Divina Pastora, na Grande Aracaju e Leste Sergipano e o que liga o município de Riachuelo à BR-235. No Médio e Alto Sertão estão incluídas as rodovias SE-200, que liga os municípios de Porto da Folha à Gararu e a SE-220, que liga Aquidabã à BR-101. No Território do Baixo São Francisco, a SE-204, entre o Povoado Tatu e o município de Pacatuba também passará por reforma.

Durante o anúncio da segunda fase do Pró-Rodovias, o governador Belivaldo Chagas relembrou o trabalho iniciado em 2020, com o Avança Sergipe, que já investiu mais de R$ 300 milhões na primeira fase do programa e deve terminar o ano de 2022 com R$ 700 milhões investidos. “Dos mais de 2.150 quilômetros de rodovias sergipanas, teremos 850 quilômetros novos, isso significa que vamos recuperar cerca de 40% da nossa malha viária e isso me orgulha, pois é fruto de muito trabalho e um trabalho conjunto”, afirmou.

O programa criado em março de 2020 já contemplou na primeira etapa, cerca de 500 quilômetros de rodovias recuperadas. Já estão concluídas a SE-065, conhecida como Rodovia João Bebe Água, entre os municípios de São Cristóvão e Aracaju; e a SE-470, que liga Estância a Praia do Abaís, dentre diversas outras. Mais 21 rodovias estão em fase de execução de obras, com a maioria delas já em fase de finalização, localizadas nos Território Agreste, Alto Sertão, Baixo São Francisco e Leste Sergipano.