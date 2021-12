Na última sexta-feira (10) e no sábado (11), a Polícia Rodoviária Federal (PRF/SE) realizou a Operação Rodovida e contou com o apoio de Órgãos parceiros para intensificar a fiscalização nas rodovias que cortam o estado.

No primeiro dia de ação conjunta, em Itabaiana/SE, a PRF, o 3º Batalhão de Polícia Militar (PM/SE) e a Polícia Civil (PC) apreenderam cerca de 5 kg de maconha em um automóvel de passeio. Já no sábado, um motorista foi preso após teste com o etilômetro comprovar que ele estava embriagado.

No segundo dia (11), em Estância/SE, a operação contou com a PM e com a PC, além da Guarda Municipal e da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT). Cinco condutores alcoolizados foram flagrados durante a fiscalização, um deles se envolveu em uma colisão, e um homem com mandado de prisão em aberto foi detido.

Tal ação integrada permite o aperfeiçoamento da segurança pública, além de enfatizar o trabalho em conjunto de diversas forças policiais, aumentando a segurança da população sergipana.

Fonte: Polícia Rodoviária Federal (PRF)