Após a prisão de André Francisco de Oliveira, mais conhecido como Macaxeira, nesta quinta-feira, 9, em Salvador, a polícia sergipana divulgou a existência de um outro inquérito em andamento onde o suspeito é investigado em outro caso de estupro na região de limite entre o Loteamento Novo Horizonte e o conjunto Marcos Freire 1, em Nossa Senhora do Socorro.

Segundo a delegada Luciana Pereira, o caso ocorreu em março, sete meses antes do ato envolvendo a garota de 11 anos em um terreno nas proximidades de uma fábrica.

“Conseguimos identificar outras vítimas através do vídeo que circulou nas redes sociais. Ele responde na Justiça por um processo de outro caso de estupro na mesma região. Caso alguém reconheça ele, procure a polícia para prestar a denúncia para que possamos identificá-lo e que possa responder por todos os crimes que ele cometeu”, destacou a delegada Luciana Pereira.

Prisão

André teria praticado o crime no dia 8 de outubro do ano passado. As imagens do suspeito em fuga foram gravadas por populares no dia do crime, o que contribuiu para a identificação do investigado. Ele foi preso no final da manhã desta quinta-feira, 9, na praia de Itapuã, em Salvador, enquanto jogava dominó com colegas.

Transferência para Sergipe

André Francisco de Oliveira, mais conhecido como Macaxeira, continua preso no Comando de Operações Especiais do Estado da Bahia (COE), em Salvador. Ele deverá ser transferido para Sergipe na semana que vem, pois aguarda autorização judicial.

