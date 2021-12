Três homens armados invadiram uma fazenda na madrugada desta terça-feira, 07, no Povoado Nascença, localizado no município de São Francisco, a 90 km de Aracaju. No ato da prisão, um dos suspeitos fez um moto-taxista de refém, trocou tiros com policiais, foi baleado e veio a óbito.

De acordo com informações do delegado da Polícia Civil, Albene, chefe da operação e delegado titular da cidade de Malhada dos Bois, os suspeitos roubaram aparelhos eletrônicos e máquinas pequenas da fazenda.

A vítima chegou a identificar um dos assaltantes por foto, o homem identificado como Gleydson Vieira Bezerra e conhecido como “Dunga”, de 34 anos. Durante as buscas policiais, ele foi encontrado na garupa de um moto-taxista, e ao receber voz de prisão, teria sacado uma pistola, feito o mototaxista de refém e começado uma troca de tiros com os policiais.

Um dos tiros disparados pelo acusado acertou o para-choque da viatura. Os policiais revidaram e o suspeito acabou sendo atingido, mas não resistiu.

Segundo os dados policiais, o suspeito já tinha passagens por roubo, assalto a mão armada e tráfico de drogas.

*Com informações de Ney Andrade