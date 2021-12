O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deu cumprimento ao mandado de prisão temporária contra um homem de 24 anos. Ele é investigado pela autoria do homicídio que vitimou Leonardo Santana dos Santos, 25 anos, na feira livre da Avenida Alexandre Alcino, no bairro Santa Maria, em 14 de agosto deste ano. A prisão ocorreu na manhã desta quarta-feira (15), em Aracaju.

De acordo com as investigações, a vítima foi morta com disparos de arma de fogo dentro do sanitário da feira popular, sem chances de defesa, e apresentava lesões no rosto, tórax, pescoço e região escapular. A vítima era usuária de entorpecentes e trabalhava na arrumação das barracas da feira livre e na limpeza do local.

As imagens capturadas por câmeras de vigilância revelaram o momento em que o indiciado caminha em direção ao sanitário, olhando na direção das barracas, em busca da vítima. Em seguida, o suspeito saca a arma de fogo da cintura, entra no sanitário e pratica o crime. Após o homicídio, ele sai caminhando e municia o revólver. A motivação para o crime é o tráfico de drogas.