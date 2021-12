Nesta terça-feira, 30 de novembro, repercutiu de forma bastante negativa em todo o país o voto do senador sergipano Rogério Carvalho favorável ao projeto que cria novas regras para as emendas de relator , conhecidas como “orçamento secreto”, que leva esse nome pelo fato de não ser possível identificar o parlamentar autor da emenda.

O projeto foi aprovado no Senado com 34 votos a favor e 32 votos contrários, sendo o voto do senador Rogério o grande balizador para a vitória do Governo Bolsonaro. E esse posicionamento também desagradou em cheio o Partido dos Trabalhadores (PT), ao qual está filiado Rogério.

Em nota assinada pela presidente do partido, a deputada Gleisi Hoffmann, o PT afirmou que “o voto isolado do senador é um fato grave, que não se justifica diante das manifestas posições do partido sobre questão fundamental para o país”.

A nota continua: “Denunciamos e combatemos o orçamento secreto pelos danos que causa ao país e ao equilíbrio democrático, em sintonia com o sentimento da sociedade. A resolução aprovada ontem volta-se contra esses princípios constitucionais”.

Para este ano, o montante reservado para emendas do relator é de R$ 16,8 bilhões.

Com informações da Fan F1