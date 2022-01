Um cavalo foi resgatado de uma estação de tratamento da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) pelos bombeiros da Unidade Operacional Escola (UOE). Um funcionário do local, no município de São Cristóvão, acionou o Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira (25), ao verificar que o animal não conseguia sair.

“Segundo o solicitante, o cavalo foi beber água e caiu. Ele conta que ainda tentou se aproximar, mas o animal se assustou e acabou se afastando ainda mais da margem. O resgate foi feito com cabos, utilizando amarrações para fazer o tracionamento, já que ele se desgastou muito tentando sair e estava sem força”, afirmou o sargento Jean Vasconcelos.

Segundo o bombeiro, o animal ficou sob os cuidados do solicitante até a chegada da prefeitura, que foi acionada pela equipe para fazer a retirada dele do local. “Foi necessário jogar água doce porque as patas dele ficaram atoladas. Ele ficou em local seguro, com água e alimento”, concluiu.

Fonte: Ascom CBM/SE