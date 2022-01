O Governo do Estado está processando judicialmente o Coronel Rocha, o deputado estadual Georgeo Passos e a delegada Danielle Garcia, por terem relatado na imprensa o reajuste do IPVA para o ano de 2022, tendo o governo alegado que tal afirmação seria fake news, tendo o Ministério Público feito a denúncia, após provocação da Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe.

Na última quinta-feira, dia 30, o Governo de Sergipe publicou em seu site matéria onde afirma que Sergipe é o estado brasileiro que registrou menor variação no IPVA, conforme link e matéria transcrevemos abaixo:

https://www.se.gov.br/noticias/Governo/sergipe_e_o_estado_brasileiro_que_registrou_menor_variacao_no_ipva

Sergipe é o estado brasileiro que registrou menor variação no IPVA

Além disso, para o calendário de 2022, o Governo do Estado vai manter o desconto de 10% para pagamento à vista até o dia 31 de março.

Sergipe é o estado brasileiro que registrou a menor variação do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para 2022 – índice baseado no valor de mercado do veículo. Além disso, para o ano de 2022, o governo vai manter o desconto de 10% para pagamento à vista até o dia 31 de março.

Haverá, também, a possibilidade de parcelamento em até três vezes pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), sem juros, desde que a última parcela seja recolhida no mês do licenciamento do veículo.

Já os taxistas, proprietários de veículos de transporte escolar e PCD’s, que são isentos de IPVA, poderão requerer a isenção do imposto, por meio do site da Sefaz.

A portaria foi divulgada nesta quinta-feira, 30, no Diário Oficial, por meio da Sefaz, na qual o Governo do Estado informa a regulamentação e o calendário do IPVA 2022 em Sergipe.

O imposto se baseia na variação de preços de mercado da tabela Fipe, no caso dos carros usados, e no valor de nota fiscal, para os novos. A pesquisa da tabela Fipe apontou aumento tanto nos valores de carros novos quanto dos usados, diferentemente do que era registrado nos últimos 20 anos, no qual era comum a redução de preço de veículos usados. O aumento foi impulsionado, entre outros fatores, pela inflação no país e escassez de componentes eletrônicos e de matérias-primas da indústria automobilística.

Segundo a Sefaz, ainda assim, enquanto nos outros estados da federação o reajuste médio da alíquota do tributo para o ano de 2022 será acima de 20%, em Sergipe o valor ficou estimado em 15,71%.

Pelo que se observa na própria matéria do site oficial do Governo de Sergipe, é reconhecido que haverá REAJUSTE ESTIMADO EM 15,71% DO IPVA EM 2022.

Então fica a pergunta no ar: será que realmente houve fake news por parte do Coronel Rocha, do deputado estadual Georgeo Passos e da delegada Danielle Garcia, ao anunciarem o reajuste que ocorreria no IPVA 2022?

Nas redes sociais o Coronel Rocha mostrou um exemplo em que o reajuste do IPVA de um veículo ficará em 24,39%.

