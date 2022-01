Uma colisão envolvendo um ônibus e uma carreta na manhã desta terça-feira, 18, deixou duas pessoas mortas e sete pessoas feridas.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal no km 204 da BR-101, no município de Cristinápolis. O ônibus foi identificado como da empresa Itapemirim.

O acidente aconteceu por volta das 5h20 e as sete pessoas ficaram levemente feridas, foram atendidas pelo Serviço Móvel de Urgência e encaminhadas ao Hospital Regional de Estância.

O trânsito funciona em meia pista. Foto PRF