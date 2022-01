A Prefeitura de Aracaju mantém suas equipes em atenção ao aviso de chuva divulgado, na manhã deste domingo, 23, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Na capital, a Defesa Civil de Aracaju, que integra a Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), emitiu alerta através do Serviço SMS 40199, para informar a população sobre a instabilidade climática nas próximas 48h.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, enfatiza que os órgãos da gestão municipal atuam de maneira integrada para reduzir os transtornos que possam ocorrer. “O trabalho, para a redução de riscos, é contínuo. Os diversos órgãos da Prefeitura de Aracaju estão preparados para as demandas que possam surgir e atuam de forma estratégica, para evitar ou minimizar possíveis transtornos”, destacou.

A população deve estar atenta a possíveis situações de anormalidade, como inclinação de árvores e postes, rachaduras ou afundamento de piso, alagamento, movimentação de terra em áreas de encosta, dentre outras situações que venham a ser ocasionadas pela chuva.

O coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, ressalta que as equipes estão com alerta para atendimento à população. “Caso sejam observadas situações de possíveis riscos, a população deve acionar o órgão através do serviço emergencial 199, que funciona 24 horas”, frisou.

Serviço de Alerta – 40199

O serviço de alerta por SMS 40199 possibilita que a população receba, de maneira antecipada, as informações sobre indicativo de chuva, maré, ventos fortes e outros fenômenos que demandem maior atenção.

Para realizar o cadastro, é preciso enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e colocar no campo da mensagem o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

