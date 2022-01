O Portal Fan F1 obteve a informação, com exclusividade, de um sequestro seguido de estupro envolvendo uma médica sergipana, quando saía do plantão em um hospital particular localizado no bairro São José, em Aracaju.

De acordo com informações de uma fonte do Fan F1, o fato aconteceu no último sábado, 8, por volta das 19h30, e foi comunicado pela vítima durante o plantão do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV).

No relato, a médica conta que saía do plantão, quando foi abordada por um flanelinha que a obrigou a entrar no próprio veículo, no banco do passageiro, e seguiu dirigindo até um posto de combustíveis, localizado no município de Barra dos Coqueiros, com o intuito de sacar dinheiro no caixa eletrônico.

A equipe de Reportagem do FanF1 conseguiu identificar pontos cruciais, que confirmam os relatos. O veículo da marca Toyota chegou ao posto de combustíveis exatamente às 20h51, dirigido pelo flanelinha.

A médica e o indivíduo descem do veículo e entram na loja de conveniência, dirigindo-se ao caixa eletrônico. Ela realiza um saque e vai ao caixa para efetuar o pagamento. No caminho, o acusado pede para que ela pegue uma lata de cerveja. Na hora de pagar, ele pede uma carteira de cigarros. Eles saem da loja às 20h57.

Após isso, a médica foi levada a um local desconhecido e estuprada. A vítima está bastante abalada. O caso segue investigado sob sigilo.

