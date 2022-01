Foi realizada na tarde desta terça-feira (11), na Assomise, a Assembleia Geral dos Oficiais Militares de Sergipe, em pauta o estado permanente de mobilização; caminhada até o Palácio de Despachos (dia 13.01 às 14h) e deliberação “Operação Padrão” (dia 14.01).

Também ressaltou-se a falta de respeito do governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, em relação as forças de segurança e salvamento, além de realizar reivindicações dos militares na luta do direito à periculosidade.

Com o objetivo de continuar lutando por respeito, as classes militares se unirão na próxima quinta-feira (13), às 14h, em caminhada até o Palácio dos Despachos, para cobrar do governo do Estado, mais uma vez, os devidos direitos.

_Confira abaixo os pontos aprovados pela Operação Padrão:_

1 – Não fazer publicidade da atividade policial. 2 – Não conceder entrevistas ou passar informações à imprensa ou à Ascom. 3 – Conduzir viaturas apenas que atendam os requisitos do CTB e que tenham condições ideais de tráfego. 4 – Obedecer rigorosamente às regras de trânsito, na condução das viaturas, especialmente, não excedendo o limite de velocidade. 5 – Conduzir presos apenas em viaturas com xadrez. 6 – Não realizar patrulhamento, diligência ou atendimento de ocorrência com menos de três policiais na viatura. 7 – Não utilizar equipamentos particulares para suprir ausência de recursos para o desempenho das atividades, a exemplo de celulares pessoais para realização de pesquisas e fotografias. 8 – Não procurar suprir por meios alternativos a falta de combustível do Estado ou qualquer outra carência. 9 – Oficiar o chefe da instituição solicitando as manutenções necessárias na unidade, bem como instalação de cofre. 10 – Denunciar irregularidades dos prédios da segurança pública ao Corpo de Bombeiros Militar e demais órgãos de fiscalização. 11 – Combater sistematicamente as contravenções penais de jogos de azar. 12 – Realizar abordagens somente em casos de fundada suspeita, como manda a legislação processual penal. 13 – Fiscalizar, de acordo com as regras de trânsito, os veículos do Estado, dos municípios, de transporte público e de coleta de lixo.

Assomise