Foi liberado do Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (HUSE), em Aracaju, Clenivaldo Passos Siqueira, de 49 anos. Ele recebeu alta médica na última terça-feira, 11, após ficar 14 dias internado na unidade por ter ficado gravemente ferido em um acidente no km 34, da BR 235, em Areia Branca. Clenivaldo é pai de Maria Bianca, jovem de 17 anos que faleceu no acidente.

Segundo informações da assessoria de Comunicação do Huse, o paciente teve acompanhamento psicológico de profissionais do hospital após ter recobrado a consciência e tomar conhecimento do falecimento da filha. Ele deve continuar tendo o apoio do ambulatório de retorno do Huse

Clenivaldo seguia em um veículo de Aracaju para a cidade de Areia Branca, onde residia, com a esposa, duas crianças e sua filha, uma jovem de 17 anos identificada como Maria Bianca dos Santos Siqueira. Ela não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado como colisão frontal, seguida de capotamento.

Com informações da Fan F1