Policiais civis da Delegacia de Estância prenderam em flagrante um homem pela prática de tráfico de drogas no bairro Alecrim, no município estanciano. A ação policial, que ocorreu nessa quarta-feira (5), também resultou na apreensão de cocaína e materiais para a comercialização do entorpecente.

Segundo o delegado Érico Xavier, as investigações se iniciaram após o recebimento de denúncia anônima que informava que o suspeito vendia drogas na localidade. Os agentes diligenciaram e verificaram a autenticidade das informações por meio das investigações efetuadas pela unidade policial, culminando na prisão do investigado.

“Foram apreendidos em posse do suspeito aproximadamente 6kg de cocaína, balança de precisão, 94 tubos plásticos contendo cocaína pronta para comercialização, um aparelho celular e caderno com anotações da comercialização do tráfico. O preso informou que adquiriu as drogas pelo valor de R$ 120 mil”, detalhou.

O preso já está à disposição do Poder Judiciário para audiência de custódia, na qual será decidido se permanecerá preso preventivamente ou se responderá o processo em liberdade.

A Polícia Civil reitera a importância de que populares denunciem fatos criminosos. Informações sobre o cometimento de delitos e localização de foragidos podem ser prestadas por meio da ferramenta Disque-Denúncia (181), sendo garantido o anonimato do denunciante.