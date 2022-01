Nessa segunda-feira, 03, policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) apreenderam um revólver calibre 38 e recuperaram uma motocicleta no Conjunto Piabeta, em Nossa senhora do Socorro. Durante a ação, a equipe policial foi recebida a tiros por um homem suspeito de homicídio.

Os policiais realizavam rondas, quando receberam a informação de que um homem, suspeito de estar envolvido num homicídio, estaria trafegando em uma motocicleta XRE 300, de cor vermelha e placa PDU-0894 no povoado Piabeta. De imediato, os militares intensificaram as buscas e encontraram o homem.

No momento da abordagem, ele atirou várias vezes contra os policiais, na tentativa de se livrar do flagrante. Os PMs reagiram à agressão e atingiram o suspeito. Ele foi socorrido e levado ao Hospital de Urgência de Sergipe, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Com o suspeito foi encontrado um revólver calibre 38, com quatro munições picotadas, e ficou constatado que a motocicleta foi roubada no dia 24 de dezembro de 2021.

O caso foi encaminhado à delegacia para serem tomadas as medidas legais.

Fonte: Ascom/PMSE