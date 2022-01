Na madrugada desta segunda-feira (24), policiais militares da Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran) prenderam um homem por embriaguez ao volante, durante policiamento na Avenida Euclides Figueiredo, Zona Norte da capital.

O fato ocorreu aproximadamente às 2h da madrugada, quando os militares perceberam que um indivíduo conduzia o veículo de forma desordenada na via. Na abordagem, os militares observaram que o homem apresentava vários sinais de embriaguez. Quando realizado o teste do etilômetro, foi constatado 0.89 mg/l de álcool no organismo do suspeito.

O homem e o veículo foram encaminhados à Delegacia Plantonista para adoção de procedimentos cabíveis.

Fonte: PM/SE