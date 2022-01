A Polícia Civil informa que, sobre a ocorrência de abalroamento que vitimou o empresário João Tarantela, na última terça-feira, 11, e que veio a falecer no sábado, 15, todas as providências foram tomadas desde o registro da ocorrência.

A Delegacia Especial de Delitos de Trânsito (DEDT) colheu imagens e já tem identificação do possível veículo envolvido na ocorrência que vitimou o empresário.

O inquérito policial está dentro do prazo legal, já que foi instaurado há menos de uma semana. A DEDT está ouvindo pessoas e a Polícia Civil está trabalhando para identificar o condutor do veículo no momento da ocorrência.

A Polícia Civil reforça que uma das características do inquérito policial é o sigilo e, com o andamento do caso, os detalhes serão repassados no momento oportuno.