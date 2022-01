Em operação conjunta entre as Polícias Civil de Sergipe e da Bahia, foi encontrado o autor do latrocínio que vitimou o cantor Givaldo Lima dos Santos, conhecido como “Tuti Fred”, de 76 anos, em julho de 2021. O investigado, identificado como Ricardo Brito dos Santos, conhecido como “Ricardinho”, 35 anos, foi localizado na manhã desta quinta-feira (20), no bairro de Itinga, em Salvador, por policiais do Centro de Operações Especiais (COE) da Bahia.

As investigações foram conduzidas pelo Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) e a localização do investigado foi feita pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e pela Divisão de Inteligência (Dipol).

Segundo as investigações, a vítima foi morta por asfixia mecânica. O investigado estrangulou e ainda desferiu golpes de faca contra a vítima, levando dinheiro, pertences e um veículo, que ainda não foi localizado.

Conforme as investigações, Ricardo Brito dos Santos, que atuava como traficante e possuía dois mandados de prisão em aberto, fugiu após o crime contra o idoso. Esses dois mandados de prisão pela Bahia são referentes a roubos a mão armada praticados em Salvador (BA).

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, Ricardo também já foi considerado foragido da Delegacia de Alagoinhas (BA). Na época, ele havia sido preso suspeito da prática do homicídio de um Policial Militar lotado no município.

Além disso, segundo o apurado pela polícia baiana, Ricardo foi o autor de outro latrocínio ocorrido no município de Alagoinhas. O crime foi praticado em 22 de outubro de 2017 e teve como vítima um corretor de seguros.

Ações de inteligência descobriram que o criminoso estava escondido em uma casa no final de linha de Itinga. Na manhã desta quinta-feira, as equipes da Polícia Civil da Bahia deflagraram uma ação policial para o cumprimento do mandado de prisão contra o investigado. No momento da ação, o autor do crime entrou em confronto com os agentes, acabou sendo atingido, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Com ele foram apreendidos revólver calibre 38 e munições.