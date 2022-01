A Polícia Civil investiga um furto ocorrido no início da tarde desta sexta-feira, no bairro 13 de Julho, na capital sergipana.

Por volta das 12h40, um homem entrou numa clínica do bairro 13 de Julho, em Aracaju, e, aproveitando a ausência de pessoas no local, furtou objetos da recepção.

Imagens do circuito interno de câmeras mostram o suspeito entrando no imóvel, observando o ambiente e, em seguida, furtando materiais que estavam nas mesas.

A Polícia Civil já investiga o caso e pede à população que, a partir das imagens captadas, denuncie a identidade e localização do autor do crime. Informações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no telefone 181, frisando que o sigilo é garantido.