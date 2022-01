Equipes da Polícia Militar agiram rapidamente e evitaram um feminicídio na manhã desta sexta-feira (28), na rua Pereira Lobo, em São Cristóvão. O homem, identificado como Valdson da Conceição, foi preso em flagrante tentando atingir uma mulher com golpes de faca.

De acordo com as informações policiais, os militares foram acionados por populares e compareceram ao local. As equipes chegaram no exato momento em que o homem, que é companheiro da vítima, estava no chão junto a vítima tentando atingi-la com golpes de faca.

O homem foi preso em flagrante e foi conduzido ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV).