O último Índice de Preços Ticket Log (IPTL), referente ao fechamento do mês de dezembro, apontou que as bombas nordestinas fecharam o ano com a gasolina e o etanol estáveis em relação a novembro, a R$ 6,898 e R$ 5,629, com baixas de 0,53% e 0,41%, respectivamente. Porém, no comparativo com o mês de janeiro de 2021, a média de valor ainda é 41,6% mais cara para a gasolina e 48,6% a mais para o etanol.

O Rio Grande do Norte foi o Estado brasileiro que apresentou a maior redução no valor da gasolina, de 3,50%, passando de R$ 7,149 para R$ 6,899. Entre os nove Estados que compõem o Nordeste, o Piauí teve a gasolina mais cara, a R$ 7,141, mesmo com recuo de 1,44% no valor, em relação a novembro. Já o etanol piauiense foi um dos mais baratos da Região e teve queda de 2,34%.

O etanol mais caro do Nordeste foi encontrado no Maranhão, por R$ 5,937, com alta de 1,07%. Bem como em novembro, a Paraíba continua sendo ao Estado nordestino a cobrar a gasolina e o etanol mais baratos da Região, a R$ 6,624 e R$ 5,154, respectivamente, apesar de não apresentar baixa no preço desses combustíveis. Os postos paraibanos também comercializaram o diesel comum pelo menor preço, a R$ 5,561.

Sergipe continua na liderança do ranking como o Estado do Nordeste a cobrar o diesel comum e o S-10 mais caros da Região, a R$ 5,963 e R$ 5,867 respectivamente. Já o diesel S-10 mais barato foi comercializado no Pernambuco, a R$ 5,534

“Em média, o Nordeste apresentou um mix de altas e baixas no preço dos combustíveis, com valores percentuais que indicam uma tendência de estabilidade na Região no encerramento de 2021. Porém, vale destacar os importantes recuos de valor identificados no Rio Grande do Norte, Piauí e Sergipe. De acordo com a relação 70/30, a gasolina é a opção mais econômica de abastecimento para os motoristas nordestinos, conforme o levantamento da Ticket Log”, destaca Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.

