A Secretaria de Estado da Saúde (SES) receberá nesta sexta-feira, 14, o primeiro lote das vacinas pediátricas contra a Covid-19, contendo 14.600 doses, conforme informou o Ministério da Saúde (MS). De acordo com o MS, os imunizantes vão chegar ao aeroporto de Aracaju às 14h40.

As vacinas pediátricas são para imunizar crianças de cinco a 11 anos. Como o Ministério da Saúde enviará as vacinas de forma gradativa, a Secretaria de Estado da Saúde irá pactuar nesta sexta-feira, o público que esse primeiro lote irá atender, dentro da faixa-etária determinada.

A enfermeira de imunização da SES, Ana Lira, explica que essas vacinas são específicas para esse público. “Essas crianças de 5 a 11 anos serão vacinadas com a Pfizer, mas não é a mesma vacina que é aplicada no adulto. Além do frasco diferente, também tem a dosagem diferente”, destacou.