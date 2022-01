Uma moradora de Aracaju é o primeiro caso de infecção simultânea por Covid-19 e gripe Influenza. A informação foi confirmada, nesta terça-feira (4) pelo pesquisador e coordenador da Força Tarefa Covid-19 em Sergipe, Lysandro Borges.

“Já foi detectado o primeiro caso de ‘Flurona’ do estado de Sergipe, é uma paciente que trabalha no ambiente laboratorial e está acometida com os dois vírus o H3N2 e o Sarcov 2”, disse o pesquisador.

Rafaela Windy, a biomédica que está com a infecção simultânea, contou que descobriu a situação na semana passada, depois que começou a sentir sintomas gripais e buscou tratamento médico.

“Há uma semana fui diagnosticada com Covid-19 e Influenza A H3N2.Meus sintomas começaram na segunda-feira passada, dia 27, espirros, coriza e dor de cabeça. Na terça-feira (28), fiz o teste em um laboratório particular e saiu o resultado positivo para Covid. Minha amostra foi enviada para o Lacen para também fazer o teste da Inluenza e este também veio positivo para Influenza A H3N2. Os três primeiros dias foram os piores. Tive febre muito alta, tanto que fui ao hospital. Febre e muita dor de cabeça, além de dor na garganta e muita moleza no corpo”, disse a biomédica, que está em isolamento.

Segundo o pesquisador, a síndrome gripal é uma das maiores preocupações da atualidade e é preciso incrementar a testagem nos municípios com RTPCR, que consegue distinguir com qual vírus a pessoa está contaminada. Lyssando reforçou que prevenção se dá pelo uso da máscara, álcool gel e distanciamento social.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que ainda não foi notificada da confirmação do caso.

Fonte: G1/SE