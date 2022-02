Nota de pesar

Acidente com ônibus de Devinho Novaes

O empresário Teo Santana, responsável pela gestão da carreira do cantor Devinho Novaes, lamenta muito pelo acidente envolvendo o ônibus do artista na madrugada desta segunda-feira, 31 de janeiro, e com pesar informa o falecimento do músico Jack Sax. Ele recebeu os primeiros socorros mas nso resistiu. Teo está na cidade prestando toda a assistência aos músicos e familiares.

O ônibus tombou em São Sebastião, em Alagoas, no momento que retornava para Aracaju, após fazer um show em Capela – AL.

Dez pessoas da equipe ficaram feridas e um músico não resistiu aos ferimentos e morreu, foi o saxofonista Cláudio Douglas dos Santos, de 34 anos, conhecido como Jack Sax.

Todos foram levados para o

Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca. Devinho sentiu dores nas costas mas já recebeu alta médica e sua avó também. Seis pessoas já receberam alta.

O empresário Teo Santana está acompanhando tudo de perto de dando assistência aos músicos, equipe da técnica e produção e também aos familiares.

Ainda não há informações do velório do saxofonista.

Atenciosamente,

Fredson Navarro

Navarro Comunicação