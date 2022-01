A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que, nesta sexta-feira, 21, o trânsito na avenida Beira Mar ficará parcialmente interditado, das 16h às 20h, por conta da realização de uma caminhada religiosa.

O trânsito será bloqueado no sentido praias/Centro, no trecho entre o início da Praia Formosa e o Iate Clube de Aracaju. Os condutores que seguem no sentido praias/Centro serão desviados para a avenida Anísio Azevedo, seguirão para a rua Cedro, avenida Augusto Maynard, retornando para a avenida Beira Mar.

A previsão é de que o trânsito esteja totalmente liberado às 20h. “Os agentes estarão na região durante o evento, fazendo os bloqueios no trânsito e orientando os motoristas para garantir a mobilidade. É importante que os condutores fiquem atentos ao passarem pela região”, destaca o diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcantara.

Ônibus

Por causa do evento, o itinerário de algumas linhas de ônibus será alterado temporariamente. São elas:

003-João Alves/Orlando Dantas

004-Santa Maria/Mercado

007-Fernando Collor/Atalaia

008-Porto Sul/Bairro Industrial

035-Terminal Rodoviário/Mercado via Nova Saneamento

041-Aquarius/Centro via Aeroporto

051-Atalaia/Centro

701-Jardim Atlântico/Mercado via Shopping Riomar

702-Augusto Franco/Mercado via Beira Mar

717-Mosqueiro/Mercado via Beira Mar

Os veículos dessas linhas passarão pela Av. Beira Mar, entrarão à esquerda na Av. Anísio Azevedo, e seguirão pela Rua Cedro, Av. Augusto Maynard e Av. Ivo do Prado.

