A quinta rodada do Campeonato Sergipano da Série A1, foi finalizada neste domingo (13/02) com duas partidas no interior do estado. No município de Itabaiana na região agreste de Sergipe, o time da casa recebeu o Confiança. O clássico foi muito disputado e a marcação foi acirrada das duas equipes. Mas, a rede não balançou e o clássico ficou no empate em 0x0.

No município de Nossa Senhora da Glória, o Atlético Gloriense recebeu o Boca Júnior no estádio Editon Oliveira. O Gloriense venceu pro 1×0, gol marcado pelo atleta Lucas. No sábado, o Maruinense enfrentou o América de Propriá no estádio Miguel Queiroz em Porto Real do Colégio. O fantasminha venceu por 6×0, gols de Daniel GTA (2x), Mateus, Ruan Luiz e João. Ainda no sábado, o Freipaulistano enfrentou o Falcon no estádio Jairton Menezes em Frei Paulo. O Carcará venceu por 2×0, com gols de Kaique (contra) e Léo.

A 5ª rodada será finalizada no dia 26 de fevereiro, na arena Batistão com a partida entre Sergipe x Lagarto, às 16 horas. Já, a 6ª rodada terá início na quinta-feira. Acompanhe os confrontos:

6ª rodada

17/02 (quinta-feira)

18h – Lagarto x Atlético Gloriense, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

19/02 (sábado)

16h – Confiança x FreiPaulistano, arena Batistão, em Aracaju

20/02 (domingo)

15h15 – Maruinense x Itabaiana, estádio Fernando França, em Carmopólis

15h15 – Boca Júnior x América de Propriá, estádio Geraldo Oliveira, em Cristinápolis

09/03 (quarta-feira)

20h15 – Falcon x Sergipe, arena Batistão, em Aracaju

