Os integrantes do Serviço de Busca, Resgate e Salvamento com Cães (SBRESC), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) já auxiliaram na localização de sete vítimas das chuvas no município de Petrópolis, no Rio de Janeiro. A equipe está atuando desde a segunda-feira (21) na força tarefa junto com bombeiros de diversas partes do país que se deslocaram para dar apoio na busca por desaparecidos no desastre.

A equipe de Sergipe é formada por quatro bombeiros e três cães, com integrantes que já atuaram no rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, quando muitas vítimas ficaram desaparecidas em 2019. A saída de Aracaju com destino ao Rio de Janeiro aconteceu no sábado (19) e a chegada no domingo (20).

Segundo o chefe do SBRESC, subtenente Elielson Silva, bombeiros e cães passaram por avaliação médica na segunda-feira (21) e já iniciaram os trabalhos. “No primeiro dia, os cães sinalizaram a localização de duas vítimas no setor denominado Bravo. Nesta terça-feira, foram cinco resgates realizados a partir da atuação das nossas equipes no setor Alfa, indicando os locais onde estavam os desaparecidos”, afirmou o bombeiro.

Fonte: Ascom CBM/SE