O borracheiro, Josenaldo dos Santos, conhecido como “Naldo Borracheiro, foi condenado à 11 anos e 10 meses de prisão, após decisão do júri popular realizado nesta quinta-feira, dia 10, no Fórum Arthur Oscar de Oliveira Déda, no município sergipano de Nossa senhora do Socorro. Naldo era suspeito de assassinar quatro pessoas e enterrar os corpos no quintal de sua borracharia, localizada no Conjunto Marcos Freire II, no mesmo município que aconteceu o julgamento.

Entre as vítimas, a justiça sergipana entendeu que Josenaldo dos Santos praticou o homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e havia o emprego de crueldade em uma de suas vítimas e ainda praticou a ocultação do cadáver.

Os elementos da investigação policial apontou o crime contra Maria Aparecida, que segundo ele, a mesma queria roubar um pendrive após os dois terem bebido e tido relações. A pena de 11 anos, 10 meses e 53 dias de reclusão pela morte de Aparecida. foi reduzida porque o laudo pericial detecta Transtorno da Personalidade Antissocial (Psicopatia) “Transtorno de personalidade”.

