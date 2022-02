Um caminhoneiro foi morto a tiros dentro do veículo na Avenida Leandro Maciel, no município de Itabaiana, na noite desta quarta-feira (23).

Segundo a Polícia Militar, os agentes encontraram a vítima, ensanguentada e com ferimentos na cabeça por arma de fogo, caída no interior da cabine de uma carreta. As motivações ou autoria do crime são desconhecidas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou o óbito. Peritos do Instituto Médico Legal e de Criminalística também foram acionados para recolher o corpo.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

A8