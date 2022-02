A vocalista da banda sergipana Calcinha Preta, Paulinha Abelha, de 43 anos, está internada desde a tarde da última sexta-feira, 11, em um hospital particular de Aracaju. A cantora de forró estava em turnê com a banda em São Paulo, quando passou mal e ao desembarcar na capital foi hospitalizada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Nas redes sociais, a assessoria de imprensa da cantora informou que o quadro da artista é estável e ela está sendo acompanhada por uma equipe médica especializada.

Em entrevista exclusiva ao Portal Fan F1, o marido da cantora, Cleverton Santos, confirmou que a artista está com uma insuficiência renal, que é quando os rins perdem a capacidade de efetuar suas funções básicas.

“Ela está se recuperando bem, ainda não há previsão de alta. Só depois que eles fizerem o acompanhamento é que ela deverá receber alta”, disse.

Carreira

Paulinha Abelha é natural da cidade de Simão Dias, município da região Centro-Sul do estado. Ela entrou na Calcinha Preta em 1998, onde gravou 21 CDs e três DVDs. Deixou a banda em 2009 para integrar a G.D.Ó. do Forró com Marlus Viana, com quem foi casada. Em 2014, ela retornou para a Calcinha Preta. Em 2016, Paulinha deixou a banda para formar dupla com a Silvânia Aquino, retornando ao grupo em 2018.

Entre os maiores sucessos interpretados pela Paulinha estão as músicas: Furunfa, Baby dool, Louca por ti, Sonho Lindo, Paulinha e Ainda te amo.

Com informações da Fan F1/leonardodias