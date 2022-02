O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) foi acionado na noite dessa terça-feira (15), para uma ocorrência de incêndio na praça de alimentação de um shopping no bairro Coroa do Meio, em Aracaju. O incêndio aconteceu em um restaurante no segundo pavimento do estabelecimento comercial e não houve vítimas.

“A brigada do shopping fez o primeiro combate ao incêndio, que se concentrou no exaustor do restaurante. O Corpo de Bombeiros realizou o rescaldo, que é o trabalho para evitar a reignicação do fogo, isolou o local e orientou os responsáveis sobre os procedimentos para solicitação de perícia, visando identificar as causas do incêndio”, afirmou o aspirante Pedro Souza, que comandou as guarnições que atenderam a ocorrência.

Segundo ele, o sistema preventivo contra incêndio do shopping funcionou. “Quando a primeira guarnição do Corpo de Bombeiros chegou verificou que os sprinklers, que são dispositivos que liberam água em caso de incêndio, haviam sido acionados. Por conta dessa liberação de água o forro foi atingido, por isso toda a praça de alimentação precisou ser interditada”, apontou.

O bombeiro informou ainda que o acionamento para a ocorrência aconteceu por volta das 18h30 e foram encaminhadas ao local para o atendimento da ocorrência guarnições do Quartel Central, da Unidade Operacional Escola (UOE) e de Nossa Senhora do Socorro.

Fonte: Ascom/CBMSE