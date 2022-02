Nesse sábado (12), policiais militares da Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) prenderam um homem por embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo no Bairro Aeroporto, Zona Sul da capital.

À noite, por volta das 23h, os militares registraram uma ocorrência de trânsito na Avenida Melício Machado, envolvendo um Fiat Pálio e uma motocicleta Honda CG Fan 150. Foi realizado o teste do bafômetro (etilômetro) no condutor do automóvel e constatado 0,80 mg/L de álcool no organismo. O motociclista também passou pelo teste, mas obteve resultado negativo.

Na ação, os policiais apreenderam uma arma de fogo que estava dentro do veículo. Também ficou constatado que o Licenciamento Anual estava atrasado e o automóvel foi recolhido. Ainda durante a ocorrência, fragmentos da colisão atingiram a viatura policial.

Com o apoio da Força Tática o suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes.

Fonte: Ascom PM/SE