As novas medidas restritivas contra a Covid-19 em Sergipe começam a valer a partir desta terça-feira (8). As resoluções, que foram implementadas no início deste mês, são válidas para os próximos 30 dias, inclusive no feriado prolongado de carnaval.

Dessa forma, o decreto reduz os limites de capacidade para eventos de lazer coletivo em ambientes abertos e fechados, bem como proíbe a sua realização em municípios que não possuem 75% da população vacinada com a segunda dose até o dia 27 de março.

Segundo os dados do último boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), apenas treze das 75 cidades do estado atingiram esse percentual de imunização e estão isentos do veto.

São eles: Gracho Cardoso (79%); Moita Bonita (77%); Cumbe (77%); Nossa Senhora Aparecida (77%); Santa Rosa de Lima (76%); Muribeca (76%); Arauá (76%); Macambira (76%); Areia Branca (75%); Itabi (75%); Amparo de São Francisco (75%); Nossa Senhora de Lourdes; e Itabaiana (75%).

Na capital sergipana, por sua vez, a taxa é inferior, de 73%. Em alguns municípios, a cobertura vacinal não chega nem a 60%, entre eles estão: Riachuelo (59%); Carmópolis (58%); Tomar do Geru (57%); e Poço Redondo (57%).

Outras restrições

As medidas foram divididas em dois períodos. Confira:

De 8 e 21 de fevereiro

Limite máximo de 2 mil pessoas em ambientes externos e de mil pessoas em ambientes internos.

Para eventos internos a partir de 200 pessoas e externos com 300, somente será permitido o acesso de pessoas que tenham recebido a primeira e segunda dose ou a dose única contra a doença; ou que apresentem teste negativo do antígeno ou RT-PCR realizado com no máximo 48 horas de antecedência.

De 22 de fevereiro e 07 de março

Limite máximo de mil pessoas em ambientes externos e 300 pessoas em ambientes internos.

Para eventos internos a partir de 200 pessoas e externos com 300, as regras aplicadas continuam as mesmas.

Com informações do A8