Em razão do escoamento anticiclônico que permanece atuando na Região Nordeste e que contribui para a caracterização de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul, a variação de tempo aberto, parcialmente nublado e abafado dos últimos dias continuam predominando no fim de semana.

Para esta sexta-feira, 11, durante a manhã e tarde a probabilidade é de céu aberto com poucas nuvens em todas os territórios, sendo que à noite o tempo fica parcialmente nublado. No litoral, as temperaturas mínimas ficam em torno de 23,6°C e máximas de 30,8°C, enquanto no interior, elas variam de 21,9°C a 34,2°C.

No sábado, 12, espera-se durante a madrugada tempo nublado em todo o estado, no período da manhã aguarda-se céu aberto com poucas nuvens no Alto Sertão sergipano e tempo nublado ou parcialmente nublado nos demais territórios. Já à tarde e à noite, a probabilidade é de tempo parcialmente nublado ao longo de todo o território Sergipano, sem ocorrência de chuvas com valores consideráveis. As temperaturas mínimas serão de 22°C no litoral e 20°C, no interior, as máximas oscilam entre 33,7°C e 33,4°C, respectivamente.

No domingo, 13, espera-se durante a madrugada precipitações de chuvas leves no Território Sul Sergipano e tempo nublado nos demais territórios. Durante todo o dia e à noite, a probabilidade é de tempo parcialmente nublado em todo o território sergipano. No litoral, os termômetros oscilam entre 24,1°C e 31°C, já no interior eles variam entre 22,4°C e 34°C.

Nos municípios de Canindé de São Francisco, Gararu, Monte Alegre de Sergipe, Poço Redondo e Porto da Folha, as temperaturas ultrapassam os 35ºC. Para acompanhar as atualizações e boletins de previsão, precipitação, climatologia e hidrometeorologia, basta acessar www.sedurbs.se.gov.br/portalrecursoshidricos/gerenciamento/boletins_tempo.

