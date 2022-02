O Governo de Sergipe, através do seu Comitê Técnico-Cientifico e de Atividade Especiais, se reuniu na tarde de ontem (10) e decidiu pelo adiamento do início das aulas presenciais da rede estadual de ensino que estavam prevista para o dia 21 de fevereiro. Segundo o novo decreto, o retorno das aulas presenciais da rede estadual de ensino acontecerá no dia 07 de março de 2022.

A rede privada de ensino permanece com a autorização para a realização das aulas presenciais em todo o Estado de Sergipe. Já a decisão da realização das aulas presenciais das redes públicas municipais de ensino, segundo o decreto, ficará a cargo dos prefeitos de cada município.

No ensino superior, permanece autorizada a realização das aulas presenciais.

Carnaval

O Governo de Sergipe decidiu que não haverá ponto facultativo para o Poder Executivo da Administração Pública Direta e Indireta nos dias 28 de fevereiro, 01 e 02 de março de 2022.



