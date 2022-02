Na tarde de quarta-feira (02), a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de feminicídio no loteamento Madre Paulina, no conjunto Rosa Elze, em São Cristóvão.

As informações apontam que um homem é suspeito de esfaquear a esposa e colocar fogo na residência logo depois. A vítima não sobreviveu, ela tinha um filho de sete anos.

Ainda de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, durante a tentativa de fuga, o suspeito tentou agredir um policial que estava na localidade, o agente revidou e o suspeito foi morto.

“O policial adentrou pelo terreno ao lado e visualizou pelos fundos da casa uma mulher, aparentemente sem vida e um homem desferindo mais golpes de faca. Ao notar o policial, o homem identificado como sendo Dionny Santos, 37 anos, avançou para atacá-lo, havendo o imediato revide a injusta agressão. O suspeito foi alvejado e não resistiu. A mulher morta foi identificada como Franciane Luzia Alves Tavares, 36 anos”, disse a SSP em nota.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local para conter as chamas. O Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal também foram acionados para fazer perícia no local e recolher os corpos.

Com informações do A8