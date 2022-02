Na noite desta quarta-feira, 16, os integrantes da banda Calcinha Preta, Daniel Diau, Silvânia Aquino e Bell Oliver falaram sobre o estado de saúde e tranquilizaram todos que torcem pela recuperação da vocalista da banda, Paulinha Abelha. A cantora está internada na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital particular na capital, onde se recupera de uma insuficiência renal.

Durante entrevista ao programa Cidade Alerta, da TV Atalaia, afiliada a Record TV, os companheiros de Paulinha afirmaram que o quadro é animador. “Estamos aqui para aliviar os corações de todos como o nosso está aliviado. Vi o quadro dela e senti uma paz, ela estava só dormindo. Graças a Deus o quadro dela está evoluindo, então não se preocupem, ela já saiu dessa”, disse o cantor Daniel Diau.

Já a companheira de longa data na banda, Silvânia Aquino, agradeceu as correntes de oração em prol da recuperação da amiga. “Quero agradecer as orações dos nossos fãs, que estão no caminho certo. Ela está reagindo bem ao tratamento, está sendo muito bem assistida. Obrigada a todos os fãs que estão sendo muito importantes, essa corrente é maravilhosa e está ajudando muito”, expressou a cantora.

Na oportunidade, o cantor Bell Oliver comentou sobre a internação de Paulinha e todo o apoio que ela tem recebido da comunidade forrozeira. “A gente fez uma turnê e depois fizemos alguns programas. Ela estava com náuseas e a gente até brincou dizendo que ela estava grávida, e ela quer muito ser mãe. Jamais iríamos perceber nada, mas continuou sentindo mal estar e quando veio no médico constatou-se que ela precisava ser internada. É um quadro reversível, tem cura. Quero agradecer a todos os nossos amigos que tem postado nas redes sociais pedindo oração, pois ela é uma pessoa do bem, humilde, simples, e tudo prova o quanto ela é a amada e querida por todos da classe”, agradeceu.

Na noite desta quarta-feira, 16, cantores e fãs fizeram uma corrente de oração em frente a um hospital particular de Aracaju onde a Paulinha Abelha está internada.

Estado de saúde

Segundo último boletim médico do hospital divulgado nesta quarta-feira, 16, Paulinha permanece internada em leito de Terapia Intensiva. O quadro da artista permanece estável, sem intercorrências.

A vocalista da banda Calcinha Preta está internada desde a última sexta-feira, 11, quando passou mal após retornar de uma turnê com o grupo de forró em São Paulo.

Com informações da Fan F1