Um médico que presta serviço na Unidade de Saúde Manoel Pereira de Andrade, localizado no bairro Sítio Porto, em Itabaiana, surtou nesta quinta-feira (03) e as informações são de que ele passa por problema depressivos.

Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, houve apenas um princípio de tumulto por causa da movimentação, porém não houve agressões e ninguém se feriu.

Segundo a nota divulgada pela assessoria, após o episódio, o médico foi afastado para tratamento.

Veja a nota da prefeitura

A Secretaria de Comunicação do Governo de Itabaiana vem a público afim de esclarecer o ocorrido na Unidade de Saúde Manoel Pereira de Andrade, localizado no bairro Sítio Porto, envolvendo o médico.

Segundo a diretora da unidade, Erineide Menezes, o médico está sofrendo de depressão, surtou e se perdeu na cidade. Após quase uma hora de conversa do médico com a diretora, por telefone, ele mandou a localização e foi encontrado pelo motorista da unidade.

Mesmo sendo liberado dos atendimentos do dia, Fernando Vinícius foi até o posto de saúde, demonstrando sinais de surto,o que gerou estranhamento no público que lá se encontrava.

Ainda segundo a diretora da unidade, após o episódio o médico foi afastado para tratamento.

Com informações do radialista Jailton Santana, do Jornal da Rio 2ª eição/Faxaju