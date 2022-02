Começou por volta das 17 horas desta terça-feira (22) a coletiva de imprensa com os médicos que acompanham o caso da cantora Paulinha Abelha. Eles afirmaram o coma profundo da artista, mas disseram que o quadro é considerado reversível.

De acordo com a equipe responsável, assim que Paulinha foi para a unidade hospitalar novos exames foram feitos. A partir deles foi possível descartar a bactéria no cérebro da cantora. A investigação médica, no entanto, continua para identificar as razões do coma profundo, para saber o porquê da encefalopatia severa, que resultou em uma lesão cerebral, mas não existe morte encefálica, segundo os especialistas.

Foi detalhado sobre quais órgãos da cantora já foram atingidos. “Raramente, quando a gente tem quadro clínico grave só um órgão sofre […] uma lesão leva o sofrimento a outro órgão”, disse o doutor Ricardo Leite ao se referir ao rim, cérebro e fígado. Ele também pontuou que o fígado já vem desinflamando e que o tratamento para gravidez de Paulinha Abelha não motivou para qualquer problema do momento.

A escala de coma é considerada grave, uma vez que a resposta sensorial está em nível 3, enquanto pessoas “saudáveis” tem nível 15.

Os médicos aproveitaram a oportunidade para esclarecer sobre a influência dos tratamentos estéticos da cantora para o quadro clínico. De acordo com eles, não há uma comprovação que os medicamentos tenham essa responsabilidade, porém eles também não descartam a hipótese.

No momento, não há pretensão para que aconteça uma transferência de Paulinha para outro estado. “Nosso objetivo está sendo manter ela viva e está sendo difícil […] não nos preocupamos agora sobre sequelas, nossa prioridade é a vida”, esclarece Marcos Aurélio Alves, neurologista.

Internação

Paulinha Abelha foi hospitalizada no dia 11 de fevereiro, quando sentiu um mal-estar na turnê da banda Calcinha Preta em São Paulo e decidiu retornar de viagem. Ela teve complicações após ser diagnosticada com problemas renais.

Em entrevista ao programa Cidade Alerta Sergipe, a irmã da cantora, Carla Abelha, comentou sobre os sintomas apresentados antes da internação. “Chegou a informação de que ela estava se sentindo mal, vomitando e a gente imaginou que poderia ser uma gravidez. Quando chegou ao hospital, já foi identificado que tinha um probleminha nos rins e houve a insuficiência renal”, disse.

Suspensão de shows

A direção do grupo emitiu um comunicado suspendendo os shows agendados até o dia 10 de março, em virtude da internação.

No anúncio, a banda informa que estima a recuperação da cantora e pede a compreensão de todos. “Esperamos retomar a agenda em breve, quando houver condições para a realização dos compromissos. Pedimos a todos para manter as orações e vibrações positivas voltadas à querida Paulinha”, relata.

