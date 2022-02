No centro do conflito interno do PTB, o deputado sergipano Rodrigo Valadares aparece como integrante do grupo secreto que estaria conspirando contra o líder partidário Roberto Jefferson, que atualmente cumpre prisão domiciliar.

Segundo carta divulgada por Jefferson e informações de dirigentes do PTB, a então presidente do partido, Graciela Nienov teria se articulado com outros membros da sigla e com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para manter o ex-mensaleiro preso.

Em mensagens e áudios vazados nas redes sociais, Graciela aparece trocando mensagens com Rodrigo Valadares e outros membros do grupo secreto no whatsapp. As conversas indicam que ambos tinham o objetivo de manter distante da cúpula do PTB os aliados de primeira ordem de Roberto Jefferson. Confira os prints a seguir:

Em tom de repúdio, Roberto Jefferson divulgou uma carta através do seu advogado, criticando a postura dos colegas de partido e mostrando sua decepção com Graciela. “Fiz dela minha continuação, mas ela se transformou numa ruptura. Nada dissemos contra ela, só falávamos a favor. O mal que está sendo dito na mídia são palavras dela e do grupo dela. Nayara, Jefferson, Valadares e Paula. São diálogos deles num grupo secreto. As piores palavras saem dela, do Valadares e do Jefferson”, disse.

Depois de toda repercussão, Graciela deve deixar o partido, informação que foi confirmada pela própria carta de Jefferson. “A Graciela me pediu demissão, eu aceitei, pois após os áudios do grupo dela perdeu qualquer condição moral ou política para continuar à frente da presidência. A Graciela me desqualificou e me traiu. Quis apagar minhas lutas e o meu legado”.

O deputado Rodrigo Valadares disse que aguardaria posicionamento de Graciela. Ela não quis dar mais detalhes para a equipe de reportagem da Rede Fan de Comunicação.

Com informações da Fan F1