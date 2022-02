Após levantamentos do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), da Polícia Civil de Sergipe, e do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha, da Polícia Militar sergipana, a Coordenação de Operações Especiais (COE) e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da PCBA, apreenderam na noite da última quarta-feira (23), na BR-324, na cidade de Salvador, um veículo utilizado para o transporte de armas de grosso calibre e munições. Os armamentos, que seriam destinados a grupo envolvido com o tráfico de drogas na Bahia, foram apreendidos durante a ação.

Após as equipes do DHPP e COE receberem informações oriundas das políciais sergipanas, informando que um veículo modelo Prisma estaria nas proximidades do bairro São Caetanao, em Salvador, no trecho da BR-324, fazendo transporte de armas, munições e drogas, um motorista suspeito foi abordado no carro citado, sendo flagrado com relevante arsenal de armas e munições, e ainda drogas.

Durante os trabalhos policiais, o condutor do veículo informou que havia saído do bairro Valéria, em Salvador, e tinha como objetivo transportar as armas e munições para outra localidade da Bahia. Na abordagem, as equipes encontraram um fuzil COLT M4 calibre 556, um fuzil AK47 calibre 556, uma submetralhadora Taurus calibre .40, uma pistola HK VP702, 67 munições de calibre 556, 30 munições calibre .40, uma gandola camuflada, além de sete pinos de cocaína e 10 pedras de crack.

As armas apreendidas durante a ocorrência seriam utilizadas para realizar ataques às facções rivais ao grupo criminoso que domina o tráfico de drogas em Valéria. Os entorpecentes, armas, munições e o veículo foram apreendidos e apresentados, junto com o suspeito, na sede do DHPP/BA, para a tomada das providências cabíveis.