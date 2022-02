Policiais da Força Tática do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) cumpriram mandado de prisão judicial contra um homem que rompeu a tornozeleira eletrônica. O fato foi registrado na manhã dessa segunda-feira (21), no Loteamento Santa Maria, em Aracaju.

Segundo relato policial, a equipe do BPTur realizava rondas de rotina e recebeu a informação de que havia um indivíduo com mandado de prisão em aberto na referida localidade.

Os militares foram averiguar a denúncia e localizaram o homem na residência de familiares. Neste momento, ele se identificou com um nome falso, na tentativa de enganar os policiais. Após buscas no local, os agentes encontraram o documento de identidade do suspeito em cima do forro de um dos cômodos da casa, e descobriram o verdadeiro nome dele.

Diante das evidências, a equipe policial consultou os dados e confirmou que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem. A ordem judicial foi motivada pelo rompimento da tornozoleira eletrônica usada por ele.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia Plantonista para a formalização dos procedimentos.

Fonte: Ascom/PMSE