Policiais militares da Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) prenderam o condutor de um veículo por posse ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante. O flagrante aconteceu durante a Operação Lei Seca, realizada na noite desse sábado (5), em Aracaju.

Em meio à fiscalização, as equipes da CPTran pararam um veículo nas imediações da avenida Euclides Figueiredo. O condutor realizou o teste do bafômetro, que constatou que ele havia consumido uma quantidade de álcool acima do permitido (0,35 mg/l de álcool expelido no ar).

Após o flagrante de embriaguez ao volante, os militares revistaram o veículo, onde encontraram uma pistola calibre 380, com 16 munições.

O condutor do veículo foi encaminhado à delegacia para responder pelos crimes de embriaguez ao volante e posse ilegal de arma de fogo.

Fonte: Ascom PM/SE