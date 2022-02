Na tarde desta segunda-feira, 7, policiais do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) realizaram a prisão de um foragido da Justiça durante patrulhamento no Bairro Santa Maria, Zona Sul da capital.

A prisão ocorreu por volta das 15h30, na Avenida Alexandre Alcino, no momento em que a equipe do subcomando do batalhão patrulhava na região. A existência da ordem de prisão foi verificada após consulta ao sistema de informações policiais.

Diante do mandado de prisão em aberto, os policiais conduziram o foragido à Delegacia Plantonista.

Este foi o segundo registro de prisão de foragido da Justiça efetuada pela PM somente nesta segunda-feira, no Santa Maria.

Fonte: Ascom/PMSE