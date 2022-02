Na manhã desta terça-feira, 22, policiais do 1º Batalhão de Polícia Militar localizaram e recuperaram no Bairro Aloque, um veículo que foi roubado na madrugada de hoje na Orla de Atalaia.

A vítima é motorista de aplicativo, e teve seu veículo tomado por dois indivíduos, sob ameaças com uso de arma de fogo. Na primeira hora da madrugada, ele passava pela Passarela do Caranguejo, quando os suspeitos fizeram a abordagem. O motorista foi colocado no porta-malas do veículo, mas conseguiu quebrar o vidro e fugir, enquanto os suspeitos saíram com o carro, tomando destino desconhecido. Ao fazer o acompanhamento através do sistema de rastreamento, o motorista conseguiu localizar seu carro.

Ao serem informadas, as equipes Elefante 01 e Pardal comando foram rapidamente ao local informado para iniciar as buscas, com o propósito de encontrar o veículo ainda naquela localização. O carro estava perto de uma chácara, no Bairro Aloque, e foi levado para a delegacia especializada, para que as medidas legais fossem tomadas, e o proprietário recuperasse seu bem.

Fonte: Ascom PM/SE