Policiais do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) prenderam no final da tarde desta terça-feira, 8, na Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro, um homem identificado como Marcel Batista Brito, conhecido como “Mago”. Contra o suspeito, havia dois mandados de prisão temporária pelo crime de homicídio.

Para surpresa da equipe, no interior do veículo conduzido por “Mago”, foi encontrado cerca de 300 kg de maconha. Os mandados de prisão temporária versam sobre dois homicídios ocorridos no município de Socorro. O primeiro crime ocorreu no dia 6 de maio do ano passado, tendo como vítima o comerciante Josival Souza dos Santos, vulgo “Jorginho”.

Já o segundo homicídio teve como vítima Jorge Ângelo dos Santos Junior, também conhecido como “Jorginho”, ocorrido no dia 15 de maio de 2021. Segundo as investigações desenvolvidas pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), o comerciante Josival Souza foi morto por engano, tendo em vista que a intenção de Mago, desde o primeiro momento, era ceifar a vida Jorge Ângelo.

As vítimas tinham o mesmo apelido de “Jorginho” e possuíam estabelecimentos comerciais próximos. O comerciante morto por engano teve a vida ceifada na porta de sua loja de celular. Os 300 quilos de maconha prensada foram apreendidos e levados ao Cope.