Policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) prenderam dois suspeitos, um de 24 e outro de 37 anos, no bairro Jabotiana, em Aracaju, por tráfico de drogas. A ação policial, que ocorreu nessa segunda-feira (21), também resultou na apreensão de 10,5 kg de crack e de 5 kg de cocaína, além de balança de precisão, um veículo e a quantia de R$ 556.

Segundo informações policiais, os militares realizavam rondas pela localidade, próximo à entrada do Povoado Barreiro, quando avistaram um suspeito retirando uma sacola plástica de um veículo HB20 branco. Logo em seguida, após notar a presença policial, o suspeito jogou a sacola de volta no carro e fugiu.

Os suspeitos que estavam no automóvel foram acompanhados e avistados entrando em uma residência. Os militares foram até a casa, bateram na porta, foram atendidos por um dos suspeitos e avistaram o outro fracionando material entorpecente, do tipo crack, no sofá.

Diante do flagrante, uma busca foi feita no local e o material foi apreendido pelos policiais. O caso foi encaminhado e apresentado na Central de Flagrantes, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.