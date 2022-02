Policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prenderam, nessa quarta-feira (16), um homem por suspeita de contrabando ou descaminho, na cidade de Lagarto, região do Centro Sul sergipano. Com o suspeito, foram encontrados mais de 100 mil cigarros.

Os militares receberam informações sobre um comércio clandestino de cigarros, no bairro Novo Horizonte, município de Lagarto. Os policiais chegaram ao local indicado e visualizaram uma pessoa, saindo de uma residência, em atitude suspeita. Durante a abordagem, foi encontrado com o homem uma caixa de cigarros, com descrição em espanhol. Na residência, foram encontradas 11 caixas, totalizando 105 mil cigarros.

O homem assumiu a propriedade do material, no entanto, não informou a procedência dos cigarros. Por se tratar de possível descaminho do exterior, o caso foi encaminhado à sede da Polícia Federal para que fossem adotadas as medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE