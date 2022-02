Durante abordagem realizada na manhã desta segunda-feira, 7, policiais militares da Força Tática do 1º Batalhão prenderam um homem com dois mandados de prisão em aberto, no Bairro Santa Maria, Zona Sul de Aracaju.

Por volta das 10h, a equipe Tático 13 visualizou três jovens em fundada suspeita. Ao realizarem a revista pessoal, nada de ilegal foi encontrado pelos militares, contudo, no momento da consulta foi constatado que um dos suspeitos possuía as duas ordens de prisão em seu desfavor

O foragido da Justiça foi conduzido à Delegacia Plantonista para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Fonte: Ascom/PMSE