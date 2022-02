Na noite desse domingo, 13, policiais do 1º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo no Bairro São Conrado.

Militares da Força Tática faziam ronda pelo bairro, quando receberam denúncia de populares informando que havia um homem portando uma arma de fogo em um bar nas redondezas.

A viatura Tático 12 foi até o endereço indicado e logo identificou o suspeito pelas características informadas na denúncia.

Ao revistar o homem, a PM encontrou com ele uma pistola 9mm, com sete munições intactas. A arma foi apreendida, e o suspeito conduzido à Central de Flagrantes, para que fossem tomadas as medidas que o caso requer.

Fonte: PM/SE